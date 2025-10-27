Mo: Hezbollah, 'attacco con drone anno scorso aveva scopo di uccidere Netanyahu'

Mo: Hezbollah, 'attacco con drone anno scorso aveva scopo di uccidere Ne...

Beirut, 27 ott. (Adnkronos) – Il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'attacco con un drone alla casa del primo ministro Benjamin Netanyahu israeliano a Cesarea, avvenuto lo scorso anno, un "successo dell'intelligence". In un'intervista rilasciata alla rete Al-Manar di Hezbollah, ha affermato: "L'attacco aveva lo scopo di colpire lui (Netanyahu) o i suoi familiari".