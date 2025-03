MO: Hoffmann (Studi ebraici), 'sindaco boicotta prodotti Israele? Grottesco, cadono le braccia'**

Palermo, 25 mar. (Adnkronos) – "Ognuno faccia quello che vuole ma questa iniziativa fa davvero cadere le braccia…". A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Hoffmann, di origini ebraiche e studioso di Storia degli Ebrei in Sicilia, commentando l'appello del sindaco di Castelbuono, Mario Cicero di boicottare i prodotti israeliani "per dire basta al genocidio a Gaza". "Sicuramente, la vicenda è di una complessità gigantesca e spaventosa, semplificare in buoni e cattivi non regge lontanamente", spiega Hoffmann. "E' grottesco tutto questo- aggiunge – All'inizio abbiamo avuto le università che revocavano i contratti di collaborazione con Israele, ora abbiamo il sindaco che boicotta i prodotti. Di questo passo a breve boicotteremo anche i prodotti degli Usa. Non so davvero cosa dire". Hoffmann, docente, ha studiato per anni la storia degli Ebrei di Sicilia, "chi da una parte chi dall'altra", spiega.

Il sindaco Cicero oggi ha spiegato all'Adnkronos: "E' una indignazione della comunità intera, che guarda in modo esterrefatta a quello che sta succedendo a Gaza. E' il massacro di un popolo e nessuno si muove. Ci sono interessi delle multinazionali", da qui la scelta di boicottare i prodotti israeliani. Ma ha tenuto a sottolineare: "Io mi auguro che nessuno si permetta di dire che siamo un comune antisemita, perché noi siamo solidali con il popolo israeliano per quanto accaduto il 7 ottobre. Ma loro non possono usare gli stessi metodi subiti da Hamas per massacrare un altro popolo. Ecco perché bisogna dare sostegno anche dall'estero".