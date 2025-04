Mo: identificato poliziotto con giubbotto estrema destra, si valutano profili disciplinari

Milano, 14 apr. (Adnkronos) – E' stato identificato il poliziotto che sabato 12 aprile a Milano ha preso parte al servizio di sicurezza per la manifestazione a favore dei palestinesi indossando un giubbino nero con la scritta 'Narodowa Duma' utilizzato anche da gruppi di estrema destra in Polonia. La Questura di Milano "sta approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari" a carico dell'agente che presta servizio in un commissariato milanese.