Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) – Sono stati identificati cinque lanci provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale verso il territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito israeliano, precisando che quattro razzi sono stati intercettati e uno è esploso in un'area aperta, senza procurare vittime.
Home > Flash news > Mo: Idf, '5 razzi lanciati da Gaza, 4 intercettati e uno esploso in area...
Mo: Idf, '5 razzi lanciati da Gaza, 4 intercettati e uno esploso in area aperta'
Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - Sono stati identificati cinque lanci provenienti dalla Striscia di Gaza settentrionale verso il territorio israeliano. Lo ha reso noto il portavoce dell'esercito israeliano, precisando che quattro razzi sono stati intercettati e uno è esploso in un'are...