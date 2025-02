Mo: Idf, 'attacco contro importante membro di Hezbollah in Libano'

Tel Aviv, 26 feb. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha riferito di aver condotto un attacco contro un membro "importante" di Hezbollah in Libano. "Poco fa, l'esercito ha effettuato un attacco mirato e basato su informazioni di intelligence contro un terrorista di Hezbollah dell'Unità 4400 nella regione di Qasr in Libano", ha affermato l'Idf in una nota.