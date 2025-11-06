Mo: Idf, 'colpita infrastruttura di Hezbollah nel sud del Libano'

Tel Aviv, 6 nov. (Adnkronos) - Israele ha condotto attacchi aerei nel Libano meridionale, tra i villaggi di Toura e Aabbasiyyeh, nel distretto di Tiro. Lo riportano i media statali libanesi. Le Idf hanno dichiarato di aver colpito "un'infrastruttura terroristica" gestita dal gruppo sc...