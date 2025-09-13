Mo: Idf, 'colpito a Gaza grattacielo utilizzato da Hamas per organizzare attacchi'

Home > Flash news > Mo: Idf, 'colpito a Gaza grattacielo utilizzato da Hamas per organizzare...

Gaza, 13 set. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver colpito un grattacielo nella città di Gaza, "utilizzato dall'organizzazione terroristica Hamas", nella zona della città di Gaza, dove, secondo le Idf, il gruppo islamista "ha creato un'infrastruttura militare utilizzata per portare avanti ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe".