Tel Aviv, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – L'esercito israeliano ha reso noto di aver intercettato "due razzi" lanciati da Gaza verso il territorio israeliano, mentre un altro è caduto in un'area aperta.

"Due razzi che provenivano dalla Striscia di Gaza e si dirigevano verso il territorio israeliano sono stati intercettati dall'Iaf (aeronautica militare) e un altro razzo è caduto in un'area aperta", si legge in una dichiarazione militare, aggiungendo che "non sono stati segnalati feriti".