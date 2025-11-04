Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) – Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato di essere disposto a prendere in considerazione il rilascio di circa 200 militanti "bloccati" a Rafah, solo in cambio del corpo del soldato rapito Hadar Goldin. Lo riporta Ynet News.
Mo: Idf, 'possibile rilascio 200 militanti bloccati a Rafah in cambio corpo Hadar Goldin'
