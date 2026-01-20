Mo: Idf, 'rinvenuto deposito di armi in un tunnel a Gaza'

Tel Aviv, 20 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha rinvenuto un deposito di armi in un tunnel durante le operazioni di rastrellamento sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, nel sud della Striscia. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che i soldati della 188ª...

Tel Aviv, 20 gen. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha rinvenuto un deposito di armi in un tunnel durante le operazioni di rastrellamento sul lato israeliano della linea del cessate il fuoco di Gaza, nel sud della Striscia. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che i soldati della 188ª Brigata corazzata e dell'unità d'élite del genio da combattimento Yahalom hanno trovato armi da fuoco, lanciarazzi e altre attrezzature militari nel pozzo.