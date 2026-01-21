Mo: Idf, 'sventato contrabbando di armi dall'Egitto'

Tel Aviv, 21 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha sventato un tentativo di contrabbando di armi dall'Egitto. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che, dopo che il sistema di controllo aereo ha identificato ieri un drone che attraversava il confine egiziano, le forze dell'Idf ...

Tel Aviv, 21 gen. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha sventato un tentativo di contrabbando di armi dall'Egitto. Lo ha reso noto l'Idf, precisando che, dopo che il sistema di controllo aereo ha identificato ieri un drone che attraversava il confine egiziano, le forze dell'Idf della Brigata Paran lo hanno intercettato e sequestrato una mitragliatrice Mag che trasportava.