Roma, 24 set. (Adnkronos) – Domani, alle ore 8.30, informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, su Flotilla e situazione su fronte orientale. E' quanto emerge dalla capigruppo a Montecitorio.
Home > Flash news > Mo: informativa Crosetto su Flotilla domani alle 8.30 alla Camera
Mo: informativa Crosetto su Flotilla domani alle 8.30 alla Camera
Roma, 24 set. (Adnkronos) - Domani, alle ore 8.30, informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto, su Flotilla e situazione su fronte orientale. E' quanto emerge dalla capigruppo a Montecitorio. ...