Roma, 24 set. (Adnkronos) – Giovedì 2 ottobre alle ore 9.30 si svolgeranno le comunicazioni del ministro Antonio Tajani su Gaza alla Camera. E' quanto emerge dalla capigruppo a Montecitorio.
Mo: informativa Tajani su Gaza giovedì 2 ottobre alle 9.30 alla Camera
