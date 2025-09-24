Home > Flash news > Mo: informativa Tajani su Gaza giovedì 2 ottobre alle 9.30 alla Camera

Mo: informativa Tajani su Gaza giovedì 2 ottobre alle 9.30 alla Camera

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Giovedì 2 ottobre alle ore 9.30 si svolgeranno le comunicazioni del ministro Antonio Tajani su Gaza alla Camera. E' quanto emerge dalla capigruppo a Montecitorio.