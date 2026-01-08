Mo: Israele, 'Hezbollah si riarma più velocemente di quanto venga disarmato'

Tel Aviv, 8 gen. (Adnkronos) - "A sud del fiume Litani esiste ancora un'ampia infrastruttura militare di Hezbollah". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano dopo che l'esercito libanese ha affermato di aver di fatto disarmato Hezbollah nell'area. "L'o...

Tel Aviv, 8 gen. (Adnkronos) – "A sud del fiume Litani esiste ancora un'ampia infrastruttura militare di Hezbollah". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano dopo che l'esercito libanese ha affermato di aver di fatto disarmato Hezbollah nell'area. "L'obiettivo di disarmare Hezbollah nel Libano meridionale è ancora lontano dall'essere raggiunto", ha dichiarato il ministero in una nota mostrando un video che evidenzia i presunti siti militari che Hezbollah ha ripristinato nella città di Beit Lif, nel Libano meridionale.

Allo stesso tempo, ha aggiunto il ministero, Israele “riconosce la decisione del governo libanese di affrontare il problema del disarmo di Hezbollah e alcuni degli sforzi compiuti dalle Forze armate libanesi in questo contesto”, ma li definisce “limitati”. "Hezbollah si sta riarmando più velocemente di quanto venga disarmato", afferma Israele, aggiungendo che la cooperazione tra alcune unità delle Forze armate libanesi (Laf) e Hezbollah è "deplorevole".

Il ministero degli Esteri sostiene che i continui attacchi delle Idf contro Hezbollah non ostacolano la campagna del Libano per disarmare il gruppo terroristico sciita e che anzi sostengono tale sforzo. "Israele si aspetta che gli sforzi delle Laf per disarmare Hezbollah continuino a sud del Litani e in tutte le altre parti del Libano, nel pieno rispetto dell'accordo di cessate il fuoco", afferma il ministero.