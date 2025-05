Mo: Israele, 'uccisi 5 terroristi in scontro a fuoco nel nord della Cisg...

Tel Aviv, 15 mag. (Adnkronos) - Le Idf e lo Shin Bet hanno reso noto in un comunicato congiunto di aver ucciso "cinque terroristi" in uno scontro a fuoco nel villaggio di Kfar Tamun, a nord di Nablus, in Cisgiordania. Le Idf - aggiungono nella dichiarazione - sono ancora sulle tracce del t...