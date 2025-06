Mo: J.Post, 'Idf conferma identificazione corpo di Mohammed Sinwar a Khan Yunis'**

Tel Aviv, 8 giu. (Adnkronos) – Le Idf hanno accertato che il corpo di un terrorista ritrovato in un complesso sotterraneo sotto l'Ospedale europeo vicino a Khan Yunis, nella parte meridionale di Gaza, appartiene all'ex leader militare di Hamas, Mohammed Sinwar. Lo hanno confermato fonti militari israeliane al Jerusalem Post. Il corpo era stato rinvenuto in un tunnel, insieme ad altri 10 cadaveri ed era stato successivamente trasferito in Israele per l'identificazione.

Mohammeds Sinwar è stato ucciso in un attacco aereo israeliano il 13 maggio, in un'operazione condotta dall'Idf congiuntamente con lo Shin Bet, che aveva come obiettivo alti esponenti di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo sotterraneo. Secondo quanto riferito al Post, l'esercito potrebbe aver utilizzato una bomba bunker buster nel tentativo di attaccare Sinwar, dopo quell'attacco, avrebbe colpito una seconda volta la zona in cui si presumeva si trovasse Sinwar, per impedire che i corpi dei militanti di Hamas venissero portati via.