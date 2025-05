Mo: Jerusalem Post, 'uccisione di Mohammed Sinwar non ha spezzato Hamas'

Tel Aviv, 25 mag. (Adnkronos) - L'uccisione, estremamente probabile (anche se non ancora confermata al 100%) del capo di Hamas Mohammed Sinwar da parte delle Idf il 13 maggio non ha spezzato Hamas. Lo sostiene il Jerusalem Post, secondo cui, non solo quel probabile assassinio non ha spezzato lo...

Tel Aviv, 25 mag. (Adnkronos) – L'uccisione, estremamente probabile (anche se non ancora confermata al 100%) del capo di Hamas Mohammed Sinwar da parte delle Idf il 13 maggio non ha spezzato Hamas. Lo sostiene il Jerusalem Post, secondo cui, non solo quel probabile assassinio non ha spezzato lo spirito combattivo di Hamas, ma le Idf hanno affermato che non esiste più alcun potenziale centro di gravità, che si tratti di una persona, di un quartier generale militare o di un'area territoriale, che le Idf potrebbero colpire o conquistare, e che porterebbe di conseguenza all'immediato al collasso del gruppo terroristico.

L'Idf, scrive il giornale israeliano, sta ora perseguendo una strategia di logoramento, ricorrendo a un mix di attacchi contro i combattenti di Hamas che stanno ancora cercando di reagire o di rimanere organizzati, e allo stesso tempo prendendo il controllo della maggior parte della Striscia di Gaza e quello della distribuzione di cibo, come parte di una strategia a lungo termine per abbattere tutti i vari elementi del potere di Hamas e del controllo sulla sua popolazione.