Mo: Jihad islamica, 'palestinese ucciso ieri da Idf in Cisgiordania era membro del gruppo'

Ramallah, 21 dic. (Adnkronos) – L'uomo sospettato di aver lanciato esplosivi ucciso ieri sera dalle Idf in Cisgiordania era un agente della Jihad islamica palestinese. Lo ha confermato il gruppo islamista, identificando Ahmad Zayoud come uno dei suoi membri dopo che il ventiduenne è stato ucciso dalle Idf la scorsa notte a Silat al-Harithiya, a nord di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale.

In un messaggio di condoglianze pubblicato sui social media, la Jihad afferma che Zayoud era un membro della compagnia Silat al-Harithiya all'interno del battaglione Jenin delle Brigate Quds, il braccio armato della Jihad islamica palestinese. Secondo le Idf, ieri sera le truppe hanno aperto il fuoco su Zayoud dopo che questi aveva lanciato contro di loro un esplosivo.