Mo: l'ex avvocato generale Idf, 'avevo intenzione di porre fine alla mia vita'

Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) – L'ex avvocato generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi ha dichiarato di aver avuto intenzione di porre fine alla propria vita durante la sua scomparsa, durata ore, domenica, anche se la polizia sospetta che abbia inscenato una crisi per sbarazzarsi del suo telefono e di qualsiasi prova incriminante in esso contenuta.

Tomer-Yerushalmi è sospettata di ostruzione alla giustizia per la fuga di notizie di filmati che presumibilmente mostrano gli abusi ai danni di un prigioniero palestinese nel campo di detenzione di Sde Teiman da parte dei riservisti delle Idf l'anno scorso, e un presunto successivo insabbiamento.

"Non potevo più sopportare la pressione pubblica, le calunnie e le umiliazioni, le minacce alla mia vita e a quella della mia famiglia", avrebbe detto agli investigatori della polizia. "La scorsa settimana, la mia vita è diventata un inferno, così ho deciso di togliermi la vita. Ho lasciato una lettera ai miei figli". Secondo Channel 12, l'investigatore della polizia che l'ha interrogata ha detto all'ex avvocato militare di credere che lei stesse "bluffando" e che "abbia semplicemente cercato di eludere l'arresto". "Hai fatto uno spettacolo grandioso", avrebbe aggiunto.