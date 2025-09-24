Home > Flash news > Mo: Lupi, 'sbagliato alimentare tensioni, no slogan ma responsabilit&agr...

Mo: Lupi, 'sbagliato alimentare tensioni, no slogan ma responsabilità'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “La Global Sumud Flotilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. L’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità della missione sono inevitabilmente molto pericolose. Non è perciò il momento degli sloga...

di Pubblicato il

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – “La Global Sumud Flotilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. L’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità della missione sono inevitabilmente molto pericolose. Non è perciò il momento degli slogan ma della responsabilità, come quella mostrata dal governo, che è impegnato a tutelare la sicurezza delle persone a bordo.

Questa è la priorità per tutti. Alimentare la tensione non aiuta nessuno”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.