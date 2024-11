Mo: madre ostaggio, 'molto preoccupata per quello che dice nel nuovo video'

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) – La madre dell'ostaggio Sasha Trufanov, di cui stamattina la Jihad islamica ha diffuso un video, si è detta molto preoccupata per le parole del figlio. "Sono sollevata di vedere mio figlio vivo, ma sono molto preoccupata di sentire quello che sta dicendo", ha dichiarato Lena Trufanov, che fu presa in ostaggio dal kibbutz Nir Oz il 7 ottobre di un anno, ma che fu rilasciata il mese dopo.

"Esorto a fare ogni sforzo per garantire il suo rilascio immediato e quello di tutti gli altri ostaggi. Non hanno più tempo", ha detto la donna. Nel video, Sasha Trufanov dice: "Sono in prigionia da un anno, mancano cibo, acqua, elettricità. Sono finiti i prodotti di base". Trufanov chiede inoltre ai cittadini israeliani di continuare a protestare per gli ostaggi, esprimendo preoccupazione per il fatto che il governo sia andato avanti e abbia "dimenticato" coloro che sono trattenuti a Gaza mentre combattono contro Hezbollah in Libano.