Mo: Magi, 'liberazione ostaggi chiude pagina buia, ora basta sangue e ricostruire Gaza'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “La liberazione degli ostaggi israeliani che dal 7 ottobre 2023 erano tenuti prigionieri da Hamas chiude una pagina terribile e apre la strada per una pace realmente duratura. La cosa più importante è che a Gaza non scorra più sangue: per questo...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “La liberazione degli ostaggi israeliani che dal 7 ottobre 2023 erano tenuti prigionieri da Hamas chiude una pagina terribile e apre la strada per una pace realmente duratura. La cosa più importante è che a Gaza non scorra più sangue: per questo è fondamentale il rispetto degli accordi. Ed è urgente iniziare con la ricostruzione di Gaza su cui l’Italia e soprattutto l’Europa devono giocare un ruolo di primo piano per garantire innanzitutto i civili palestinesi”.

Così il segretario di +Europa Riccardo Magi.