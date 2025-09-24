Mo: Maiorino (M5s), 'Crosetto invia fregata come da nostra richiesta'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) – "Da giorni, temendo per l'incolumità dei nostri concittadini imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, chiedevamo al governo di muoversi concretamente per proteggerli. Oggi in aula, dopo il vergognoso attacco di droni in acque internazionali su imbarcazioni battenti bandiera italiana, ho chiesto al governo di mobilitare la Marina militare e dai banchi della maggioranza si sono alzate urla e risate.

Subito dopo il ministro della Difesa Crosetto annunciava di aver inviato la fregata Virginio Fasan in soccorso della Flotilla, a dimostrazione che la nostra richiesta era tutt'alto che insensata". Così la vicepresidente del gruppo M5s al Senato, Alessandra Maiorino.