Mo: Martusciello (Fi), 'con Tajani Napoli torna capitale diplomazia e dialogo nel Mediterraneo'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Con la presenza del ministro Antonio Tajani, Napoli è tornata al centro della diplomazia mediterranea, simbolo di un nuovo cammino di pace e cooperazione. Il Mediterraneo non è soltanto una linea di confine ma il cuore della nostra storia e della nostra identità. Tajani ha restituito all’Italia e al Mezzogiorno un ruolo da protagonista nel dialogo tra popoli, con una visione di pace che parte da Napoli e parla al mondo".

Così Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e segretario regionale di Forza Italia, commentando la convention Med che ieri ha riunito al Palazzo Reale i rappresentanti di Israele, Palestina e numerosi Paesi arabi.

"Questa è la politica estera che ci rende orgogliosi: pragmatica, fondata sulla diplomazia e sulla responsabilità, capace di trasformare Napoli in un laboratorio di speranza per l’intero Mediterraneo", conclude.