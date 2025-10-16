Mo: Mattarella, 'finalmente si riaccende speranza, rendere solido questo primo passo'

Roma, 16 ott. Adnkronos) - Il Mediterraneo "è stato -e deve continuare ad essere- un mare di prossimità e di reciproco arricchimento. Gli ultimi due anni di guerra in Medio Oriente -consumati nel quotidiano stillicidio di vite umane- hanno tradito questo ideale, pesando terribilme...

Roma, 16 ott. Adnkronos) – Il Mediterraneo "è stato -e deve continuare ad essere- un mare di prossimità e di reciproco arricchimento. Gli ultimi due anni di guerra in Medio Oriente -consumati nel quotidiano stillicidio di vite umane- hanno tradito questo ideale, pesando terribilmente sulle coscienze di tutti. Oggi vediamo finalmente riaccendersi la speranza e sollecitiamo l’impegno di tutti gli attori regionali e internazionali per rendere solido questo primo passo di responsabilità, perché conduca alla pace".

Lo afferma il presiente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all'undicesima edizione di Med-Dialoghi mediterranei che si svolge a Napoli.

"Lo chiediamo, in primo luogo, per quanto ci riguarda, alla Unione europea, e significativi -prosegue il Capo dello Stato- sono i passi in atto, nella consapevolezza che il cammino che si è appena avviato non è privo di asperità, possibili arretramenti e avrà perciò tanto più bisogno di un’azione di costante sostegno della Comunità internazionale".