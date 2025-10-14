Mo: Mattarella, 'scintilla di speranza che va sostenuta con convinzione'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione, che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c’è 'una scintilla di speranza' -come Vostra Santità ha rimarcato- che va sostenuta con convinzione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro con Papa Leone XIV.

"La liberazione degli ostaggi rimasti in vita è di grande valore -ha aggiunto il Capo dello Stato- e coinvolge quanti hanno a cuore civiltà e dignità delle persone, rivolgendo un pensiero a coloro che sono morti in quella crudele condizione di prigionia. Il cessate il fuoco a Gaza consente di iniziare a porre riparo a quella popolazione civile, così provata da brutale sofferenza. Ci auguriamo che il negoziato in atto sulle tappe successive si concluda positivamente e conduca, al più presto, a un’interruzione definitiva delle ostilità e delle violenze nella Striscia, a beneficio anche della generale stabilità del Medio Oriente e dei Luoghi Santi, per rilanciare la soluzione di uno Stato per ciascuno di due popoli, la sola in grado di consentire la possibilità di un futuro in cui tutti –Israele e Palestina- trovino pace e sicurezza".