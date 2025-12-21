Gaza, 21 dic. (Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite dal fuoco dell'Idf nel quartiere di Tufah della città di Gaza, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo ha riferito il media palestinese "Quds", affiliato ad Hamas.
Mo: media, '4 feriti in attacco Idf nel nord di Gaza'
