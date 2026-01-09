Mo: media, 'coloni incendiano aula in una scuola in Cisgiordania'

Ramallah, 9 gen. (Adnkronos) - Coloni israeliani hanno fatto irruzione nella notte in una scuola palestinese nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, incendiando un'aula. Attacchi sono avvenuti anche nel villaggio di Bazariyah, nella Cisgiordania settentrionale, dove sono stati ince...

Ramallah, 9 gen. (Adnkronos) – Coloni israeliani hanno fatto irruzione nella notte in una scuola palestinese nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, incendiando un'aula. Attacchi sono avvenuti anche nel villaggio di Bazariyah, nella Cisgiordania settentrionale, dove sono stati incendiati alcuni autoveicoli. Lo riportano i media palestinesi, secondo cui gli aggressori avrebbero anche scritto con lo spray la parola "vendetta" e i nomi di due coloni feriti nelle sparatorie della polizia nel 2025.

Le Idf hanno affermato che i soldati hanno ricevuto "una segnalazione riguardante atti di vandalismo da parte di civili israeliani", aggiungendo che "quando le truppe sono arrivate sul posto, non erano presenti individui sospetti. Le forze di sicurezza israeliane hanno iniziato a indagare sugli incidenti".