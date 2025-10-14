Gaza, 14 ott. (Adnkronos) – Un numero imprecisato di palestinesi è rimasto ferito dal fuoco dell'esercito israeliano nella zona di Halawa a Jabaliya al-Balad, nel nord di Gaza. Lo ha detto ad al Jazeera una fonte dei servizi di emergenza di Gaza.
Mo: media, 'feriti da fuoco israeliano nel nord di Gaza'
