Mo: media, 'Hamas aperto a possibilità di consegnare solo armi pesanti'

Gaza, 3 nov. (Adnkronos) - Hamas avrebbe iniziato ad accettare l'idea di consegnare le sue armi pesanti come parte dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo ha detto al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat l'imprenditore palestinese-americano Bishara Bahbah, che ha contribuito a mediare con...