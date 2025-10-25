Home > Flash news > Mo: Mieli (Fdi), 'serve condanna unanime per minacce a Sfaradi'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Solidarietà al giornalista Michael Sfaradi e alla redazione de 'Il Tempo' per le gravi minacce subite oggi. Mi auguro in una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche”. Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.