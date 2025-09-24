Home > Flash news > Mo: ministero salute Gaza, '37 persone uccise e 175 ferite nell'ult...

Mo: ministero salute Gaza, '37 persone uccise e 175 ferite nell'ultimo giorno'

default featured image 3 1200x900

Gaza, 24 set. (Adnkronos) - Sono 37 le persone uccise e circa 175 quelle ferite dal fuoco israeliano nell'ultimo giorno nella Striscia di Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas. ...

di Pubblicato il

Gaza, 24 set. (Adnkronos) – Sono 37 le persone uccise e circa 175 quelle ferite dal fuoco israeliano nell'ultimo giorno nella Striscia di Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas.