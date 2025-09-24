Mo: ministero salute Gaza, '37 persone uccise e 175 ferite nell'ultimo giorno'

Gaza, 24 set. (Adnkronos) – Sono 37 le persone uccise e circa 175 quelle ferite dal fuoco israeliano nell'ultimo giorno nella Striscia di Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas.
