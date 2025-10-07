Mo: Mulè, '7 ottobre data indelebile, ora liberare ostaggi'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nel calendario dell’infamia il 7 ottobre rimarrà una data indelebile: la brutale, barbara azione compiuta due anni fa dai terroristi di Hamas contro bambini, donne e uomini di Israele interrogherà per sempre l’umanità su quanto sia pe...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Nel calendario dell’infamia il 7 ottobre rimarrà una data indelebile: la brutale, barbara azione compiuta due anni fa dai terroristi di Hamas contro bambini, donne e uomini di Israele interrogherà per sempre l’umanità su quanto sia pericolosamente e sempre in agguato la minaccia estremista. I 1.200 omicidi compiuti con odio e ferocia il 7 ottobre pretendono di essere ricordati come monito per il futuro così come per il presente tutto il mondo civile chiede la liberazione degli ostaggi rapiti due anni fa e ancora trattenuti da Hamas".

Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.