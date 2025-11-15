Mo: Onu, 'rafforzare sforzi per embargo sulle armi agli Houthi'

Washington, 15 nov. (Adnkronos) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la fine degli attacchi transfrontalieri e marittimi da parte dei ribelli Houthi e ha sollecitato gli stati membri a intensificare gli sforzi per attuare un embargo sulle armi destinate al gruppo yemenita. In u...

Washington, 15 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la fine degli attacchi transfrontalieri e marittimi da parte dei ribelli Houthi e ha sollecitato gli stati membri a intensificare gli sforzi per attuare un embargo sulle armi destinate al gruppo yemenita. In una risoluzione che rinnova le sanzioni contro il gruppo, il Consiglio ha condannato gli attacchi e ne ha chiesto la fine, "comprese quelle contro infrastrutture e obiettivi civili".

Il testo è stato adottato con 13 voti favorevoli e 0 contrari, con l'astensione dei membri permanenti Cina e Russia. Le sanzioni sono state prorogate fino al 14 novembre 2026, tra cui il congelamento dei beni e i divieti di viaggio attualmente in vigore nei confronti di circa 10 persone, la maggior parte delle quali alti funzionari Houthi e del gruppo nel suo complesso. Nel testo si afferma che le sanzioni potrebbero ora colpire coloro che lanciano attacchi transfrontalieri dal territorio yemenita utilizzando missili balistici e da crociera, oppure attacchi contro navi mercantili nel Mar Rosso o nel Golfo di Aden.

Agli Stati membri è stato chiesto di "intensificare gli sforzi per contrastare il contrabbando di armi e componenti attraverso rotte terrestri e marittime, per garantire l’attuazione dell’embargo mirato sulle armi". Gli Houthi controllano vaste aree del Paese, tra cui la capitale Sana'a, da oltre un decennio e hanno dichiarato di aver interrotto gli attacchi contro Israele e le spedizioni marittime nel Mar Rosso, mentre nella Striscia di Gaza regge un precario cessate il fuoco.