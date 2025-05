Mo: Onu, 'urgono azioni per evitare genocidio'

Ginevra, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – Il capo dei soccorsi delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire "per prevenire il genocidio" a Gaza, dopo che Israele ha annunciato che il suo esercito avrebbe ripreso le operazioni "a piena forza" nel territorio palestinese.

"Per coloro che sono stati uccisi e per coloro le cui voci sono state messe a tacere: di quali altre prove avete bisogno ora?", ha chiesto Fletcher in un briefing in cui ha dettagliato al Consiglio le azioni "disumane" di Israele a Gaza.

"Agirete – con decisione – per impedire il genocidio e garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario?"