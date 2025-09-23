Mo: Paita (lv), 'quelli che hanno messo a ferro e fuoco città italiane sono teppisti'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - "Coloro che hanno messo a ferro e a fuoco le nostre città sono teppisti, questo va detto in modo netto. Vanno distinti dalle persone che hanno manifestato in modo pacifico per una causa in cui credono". Lo dice a Tagadà su La7 la senatrice Raffaell...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – "Coloro che hanno messo a ferro e a fuoco le nostre città sono teppisti, questo va detto in modo netto. Vanno distinti dalle persone che hanno manifestato in modo pacifico per una causa in cui credono". Lo dice a Tagadà su La7 la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, intervenendo sugli scontri di ieri durante le manifestazioni per Gaza.

"Non è possibile che, in questo paese, le forze dell'ordine e di polizia vengano aggredite. lo sto sempre dalla parte degli agenti, sia quando vengono minacciati sia quando fanno le indagini e procedono agli arresti. Ho sempre fiducia. Noi siamo per lo stesso metro di misura in tutte le situazioni: assicurare legalità e avere la possibilità di manifestare in piazza pacificamente", conclude.