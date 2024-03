MO: Pd, 'ok a missioni ma serve più impegno per cessate fuoco e aiuti a Gaza'

MO: Pd, 'ok a missioni ma serve più impegno per cessate fuoco e a...

MO: Pd, 'ok a missioni ma serve più impegno per cessate fuoco e a...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - La risoluzione presentata dal Gruppo del Partito Democratico autorizza la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali Aspides in Mar Rosso, Levante in Medioriente e il proseguimento della missione civile dell'Ue in Ucraina e impegna il governo &ldquo...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – La risoluzione presentata dal Gruppo del Partito Democratico autorizza la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali Aspides in Mar Rosso, Levante in Medioriente e il proseguimento della missione civile dell'Ue in Ucraina e impegna il governo “a farsi promotore di una azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella Striscia di Gaza e a sostenere un’azione diplomatica, nel quadro di un forte impegno europeo per la de-escalation nel Medio Oriente, il cessate-il-fuoco a Gaza e la pace nell’intera regione”.