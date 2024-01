Mo: Pd, 'Vicenza? Foti parla solo con permesso capo, da noi è diverso'**

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Foti non lo sa perché appartiene a un’altra cultura politica. In Fratelli d’Italia, che è un partito a conduzione familiare, parla solo il capo e quelli come lui solo quando hanno il permesso del capo. Il Pd invece ha una classe dirigente ...

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Foti non lo sa perché appartiene a un’altra cultura politica. In Fratelli d’Italia, che è un partito a conduzione familiare, parla solo il capo e quelli come lui solo quando hanno il permesso del capo. Il Pd invece ha una classe dirigente nei territori, come il sindaco di Vicenza Possamai, che ha già preso, tra gli altri, posizione sull’argomento chiarendo che non ci sono giustificazioni per i manifestanti violenti”. Si legge in una nota del Nazareno.