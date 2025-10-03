Mo: Piccolotti, 'Salvini minaccia chi manifesta perché ha paura della piazza'

Mo: Piccolotti, 'Salvini minaccia chi manifesta perché ha paura d...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Sentendo le parole di Salvini ho come l'impressione che dalle parti del governo ci sia molto, troppo nervosismo. Perché da un lato sentono di dover tenere questa linea di vicinanza e subalternità a Trump anche negli errori che abbiamo visto e che purtroppo continuiamo a vedere in Palestina. Dall'altro si rendono conto che la maggioranza del Paese non è d'accordo".

Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza verde e sinistra a Tagadà su La7.

"La maggioranza del Paese non ne può più di avere un governo immobile, sostanzialmente fermo che non è stato capace di fare una sanzione a Israele e che addirittura ci minaccia quando scendiamo in piazza. Ecco le minacce di sanzioni di Salvini svelano la paura di queste manifestazioni enormi: oggi facciamo fatica anche a dire quante persone siano in piazza", conclude.