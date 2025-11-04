Mo: Picierno (Pd), 'Rabin insegna che lavorare per la pace significa rischiare tutto'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Quella di Rabin è un’eredità preziosa, che ha segnato la coscienza individuale e collettiva di un’intera generazione. Per chi ha la mia età e da ragazza si affacciava alla politica, ci sono due episodi spartiacque: l’omicidio di...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Quella di Rabin è un’eredità preziosa, che ha segnato la coscienza individuale e collettiva di un’intera generazione. Per chi ha la mia età e da ragazza si affacciava alla politica, ci sono due episodi spartiacque: l’omicidio di Giovanni Falcone e quello di Yitzhak Rabin. Diversi, naturalmente, ma entrambi ci hanno aperto gli occhi su una verità: la lotta per il bene comune non è un’idea astratta, è un impegno che si paga spesso a caro prezzo.

Ci hanno insegnato che servire lo Stato e lavorare per la pace significa esporsi, rischiare, mettere in gioco tutto". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, alla presentazione del libro 'E sceglierai la vita' di Adam Smulevich, in occasione del trentennale dell’omicidio di Yitzhak Rabin.

"Perché per cambiare davvero le cose serve sempre una quota di dolore e una quota di coraggio. L’omicidio di Rabin fu il frutto di un clima di odio feroce, della mostrificazione di uno dei figli migliori della società israeliana e del nostro tempo. La sua lezione resta una testimonianza della politica intesa come costruzione paziente di senso, che rinuncia al grido e trova forza nel coraggio del dialogo. Non dobbiamo aver paura di ritrovare quel coraggio. Oggi vediamo protagonisti della politica, anche in Israele, che provano a far tornare indietro l’orologio della storia, persino rispetto alla lezione di Rabin", conclude.