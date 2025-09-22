Roma, 22 set (Adnkronos) – "Assaltare la stazione di Milano non aiuta la causa dei bambini di Gaza ma distrugge la credibilità di certi teppisti travestiti da manifestanti. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati da questa follia". Lo dice Matteo Renzi.
Home > Flash news > Mo: Renzi, 'assaltare stazione Milano non aiuta causa bambini Gaza'
Mo: Renzi, 'assaltare stazione Milano non aiuta causa bambini Gaza'
Roma, 22 set (Adnkronos) - "Assaltare la stazione di Milano non aiuta la causa dei bambini di Gaza ma distrugge la credibilità di certi teppisti travestiti da manifestanti. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati da questa follia". Lo dice Mat...