Mo: Renzi, 'assaltare stazione Milano non aiuta causa bambini Gaza'

Roma, 22 set (Adnkronos) – "Assaltare la stazione di Milano non aiuta la causa dei bambini di Gaza ma distrugge la credibilità di certi teppisti travestiti da manifestanti. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati da questa follia". Lo dice Matteo Renzi.