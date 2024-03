Mo: Renzi, 'Caio Duilio ha fatto interesse nazionale, Parlamento deve solo ringraziare'

Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - "La Caio Duilio ha fatto l'interesse del nostro Paese e chi ne mette in discussione la legittimazione non si rende conto di cosa dice. Siamo in presenza del primo atto di guerra da anni contro nostre navi militari e di una polveriera internazionale. Il Parlamen...

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – "La Caio Duilio ha fatto l'interesse del nostro Paese e chi ne mette in discussione la legittimazione non si rende conto di cosa dice. Siamo in presenza del primo atto di guerra da anni contro nostre navi militari e di una polveriera internazionale. Il Parlamento deve solo ringraziare gli uomini e le donne delle nostre forze armate". Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo in Aula in Senato.