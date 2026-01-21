Mo: Schlein, 'Board of Peace inaccettabile, no a Onu a pagamento di Trump'**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Questa proposta del Board of Peace è inaccettabile. L'Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare le sedi multilaterali". Lo dice Elly Schlein al termine dell'incontro con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti con Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Sedi multilaterali "che sono quelle del dialogo tra popoli e tra Stati e che sono quelli dove prevale il dialogo e non l'uso della forza, non la legge del più forte, quella che evidentemente vuole far prevalere il Presidente americano Trump che, con questa proposta vorrebbe smantellare definitivamente le Nazioni Unite e creare una Onu alternativa a pagamento", continua la segretaria del Pd.

"Noi crediamo invece che per costruire la pace serva il pieno coinvolgimento del popolo palestinese e sia un elemento imprescindibile".