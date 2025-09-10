Home > Flash news > Mo: Schlein, 'governo Meloni subalterno a Trump e Netanyahu, pieno soste...

Mo: Schlein, 'governo Meloni subalterno a Trump e Netanyahu, pieno sostegno a Flotilla'

default featured image 3 1200x900

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Noi ci aspettiamo che il governo e l'Unione Europea supportino e tutelino le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottillia, la più grande operazione umanitaria dal basso che cerca di rompere l'unica cosa illegale, cioè il blocco cri...

di Pubblicato il

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "Noi ci aspettiamo che il governo e l'Unione Europea supportino e tutelino le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottillia, la più grande operazione umanitaria dal basso che cerca di rompere l'unica cosa illegale, cioè il blocco criminale di cibo e aiuti monetari. Secondo l'Onu c'è una carestia. A Gaza i palestinesi non muoiono sotto le bombe del governo criminale di Netanyahu, muoiono anche di fame.

Davanti a questo, la Global Sumud Flotilla sta facendo solo quello che dovrebbero fare i governi europei e l'Unione Europea". Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7.

Dice Meloni che ci sono altri canali per portare il cibo… "Io non so dove vivano. Sono così subalterni a Netanyahu e a Trump che non vedono che da anni mancano i canali per portare tutto l'aiuto umanitario necessario ad una popolazione palestinese che è martoriata, costretta sotto le bombe alla fame", ribatte Schlein. La Flotilla è "anzitutto una operazione umanitaria fatta da 40 navi, 44 delegazioni da tutto il mondo, attivisti e attiviste che vogliono portare aiuti. È una missione che quindi si muove nel pieno solco del diritto internazionale umanitario e che per questo va protetta e tutelata l'incolumità delle navi e soprattutto delle attiviste e degli attivisti a bordo".

"Ci saranno anche quattro parlamentari della Repubblica Italiana tra cui due del Partito Democratico, quindi noi diamo piena solidarietà rispetto a questi attacchi criminali e pieno supporto a una missione che, lo sottolineo, sta facendo quello che avrebbero dovuto fare le istituzioni europee, i governi europei e il governo italiano".