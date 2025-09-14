Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Anche oggi da qui torniamo a dire che dobbiamo fermare i crimini di Netanyahu. Sono crimini contro l'umanità e l'Italia non può essere complice di questi crimini". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.
Home > Flash news > Mo: Schlein, 'Italia non può essere complice crimini Netanyahu'
Mo: Schlein, 'Italia non può essere complice crimini Netanyahu'
Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Anche oggi da qui torniamo a dire che dobbiamo fermare i crimini di Netanyahu. Sono crimini contro l'umanità e l'Italia non può essere complice di questi crimini". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. ...