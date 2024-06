Mo: Schlein, 'riconoscere stato di Palestina'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "L'Europa è nata per la pace. Serve uno sforzo politico e diplomatico per un cessate il fuoco e fermare il massacro di Gaza e liberare gli ostaggi di Hamas. E serve il riconoscimento dello Stato di Palestina. Israele già lo è, ma sia isrealia...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "L'Europa è nata per la pace. Serve uno sforzo politico e diplomatico per un cessate il fuoco e fermare il massacro di Gaza e liberare gli ostaggi di Hamas. E serve il riconoscimento dello Stato di Palestina. Israele già lo è, ma sia isrealiani che palestinesi hanno diritto a vivere in pace e sicurezza". Così Elly Schlein a Bari.