Mo: scontri corteo Milano, domani interrogatorio per arrestato che ha ferito poliziotto

Milano, 24 set. (Adnkronos) – E' in programma per domani, giovedì 25 settembre, davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci l'interrogatorio di convalida del 36enne (37 anni a dicembre) che è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate durante gli scontri che sono avvenuti davanti alla stazione Centrale di Milano mentre era in corso la manifestazione a sostegno della Palestina.

Il manifestante – che non appartiene a nessun gruppo organizzato – avrebbe sfondato il cordone di contenimento e una volta bloccato da un agente – per impedirgli di entrare in stazione – "scalciava e si divincolava con violenza provocando anche la caduta di entrambi". La prognosi per il poliziotto della Polfer (ha riportato una contusione alla mano destra e alcuni lividi) è di cinque giorni.

Per la Procura, le modalità e le circostanze dei fatti "denotano una marcata pericolosità sociale" di chi è stato arrestato: "la spregiudicatezza dimostrata dall'uomo testimonia uno spiccato profilo criminale, tanto più pericoloso in quanto l’indagato non ha esitato a sfondare il cordone di contenimento predisposto da numerosi operanti, ed ha persistito nell’azione violenta pur di perseguire il proprio fine e non abbandonare il proposito collettivo criminoso: il raggiungimento dei binari della stazione ferroviaria".

Per il pm Elio Ramondini, la colluttazione e l'aver sfondato i blocchi delle forze dell'ordine "denotano una evidente impermeabilità dell'uomo e dei suoi sodali ai moniti dell’autorità, che, al contrario, gran parte dei manifestanti hanno osservato". Il 36enne – detenuto nel carcere di San Vittore – deve rispondere di resistenza e lesioni aggravate in base al nuovo 'decreto sicurezza' che aumenta la pena per chi commette violenza o minaccia contro un agente di polizia.