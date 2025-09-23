Mo: scontri corteo Milano, ragazze tornano libere, disposto obbligo firma (2)

(Adnkronos) - Le due ragazze del centro sociale Lambretta hanno lasciato l'aula accompagnate dagli sguardi dei genitori e di alcuni amici che hanno atteso la discussione a porte chiuse. Oltre alle due studentesse ieri è scattato l'arresto per un altro maggiorenne - dovrà risp...

(Adnkronos) – Le due ragazze del centro sociale Lambretta hanno lasciato l'aula accompagnate dagli sguardi dei genitori e di alcuni amici che hanno atteso la discussione a porte chiuse. Oltre alle due studentesse ieri è scattato l'arresto per un altro maggiorenne – dovrà rispondere davanti al gip di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale – e di due minori.

Le indagini della Digos sono solo all'inizio: al vaglio le numerose immagini delle telecamere che puntano sulla stazione Centrale dove hanno avuto teatro gli scontri.