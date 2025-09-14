Mo: Scotto e Corrado in collegamento da Flotilla a festa unità con Schlein

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi". Lo dice Arturo Scotto a bordo della Sumud Flotilla con Annalisa Corrado in collegamento con Reggio Emilia, presentati da Elly Schlein che sta chiudendo l'edizione ...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Siamo finalmente salpati da Augusta e ci ricongiungeremo con la flotta che viene da Tunisi". Lo dice Arturo Scotto a bordo della Sumud Flotilla con Annalisa Corrado in collegamento con Reggio Emilia, presentati da Elly Schlein che sta chiudendo l'edizione nazionale della festa dell'Unità. "Noi vogliamo chiedere a tutti di attivare tutti i canali possibili per fare in modo che le tonnellate di cibo e medicinali che stiamo trasportando arrivino a Gaza.

E' un dovere morale e un impegno politico", ha detto Scotto. Questa, ha aggiunto Corrado, "è una missione pacifista. A Gaza c'è una carestia indotta per colpa di un governo criminale. Quando la politica non riesce, la società civile si muove".